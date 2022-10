Začenja se kampanja pred referendumi o treh zakonih

Ljubljana, 27. oktobra - Z današnjim dnem se začenja uradna kampanja pred referendumi o treh zakonih, in sicer o RTVS, o vladi in o dolgotrajni oskrbi. V enomesečni kampanji, ki se bo zaključila v petek, 25. novembra, bodo zagovorniki in nasprotniki zakonov nagovarjali volivce. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano prihodnji teden.