Del civilne družbe s peticijo za odpoklic programskega sveta RTV

Ljubljana, 26. oktobra - Del civilne družbe, ki ga predstavlja Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, je vznemirjen nad agonijo, ki jo doživlja Radiotelevizija Slovenija (RTVS). Spisali so peticijo z zahtevo državnemu zboru, da nemudoma odpokliče člane programskega sveta in imenuje nove, ki naj razrešijo direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanijo.