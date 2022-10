Policija nasilna dejanja "preiskuje z vso intenzivnostjo", tudi napad na Kovačevo

Ljubljana, 26. oktobra - Preiskava napada na Niko Kovač poteka z vso intenzivnostjo, zagotavljajo na policiji. Pomočnik načelnice PP Ljubljana Center Irfan Beganović je danes dejal, da so za policijo vsa nasilna kazniva dejanja nedopustna in skrajno zavržna, zato bodo tudi tokrat storili vse, da odkrijejo storilca. Odkrili pa so že storilca za napad izpred dveh tednov.