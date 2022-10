Velenjski in šoštanjski župan z odgovornimi o energetski sedanjosti in prihodnosti Šaleške doline

Velenje, 26. oktobra - Velenjski in šoštanjski župan Peter Dermol ter Darko Menih sta se danes sestala z odgovornimi iz skupine HSE in Elesa na temo trenutnega dogajanja na energetskem področju v Šaleški dolini, ki ga zaznamujeta začasni izklop Termoelektrarne Šoštanj iz omrežja in težave Premogovnika Velenje. Govorili so tudi o energetski prihodnosti območja.