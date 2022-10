Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil skoraj poldrugi odstotek

Ljubljana, 26. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 1,40 odstotka, najbolj so ga potisnile navzgor delnice Krke in Telekoma Slovenije, ki so se podražile za po več kot dva odstotka. Tokrat so vlagatelji največ povpraševali po delnicah Petrola, skupaj pa je lastnika zamenjalo za 752.883 evrov vrednostnih papirjev.