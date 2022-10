Sporočilo uredništvom - pravila STA pri spremljanju referendumskih kampanj o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTVS

Ljubljana, 26. oktobra - Slovenska tiskovna agencija (STA) v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja kampanj pred referendumi o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTVS, ki bodo v nedeljo, 27. novembra.

V času referendumskih kampanj, ki se bodo končale 25. novembra opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo STA glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov skladno z uredniško politiko agencije in profesionalnimi standardi v novinarskih prispevkih v rednem servisu zagotovila verodostojno in uravnoteženo predstavitev referendumskih kampanj in mnenj o referendumskih vprašanjih.

STA bo po dokončni objavi organizatorjev kampanje zagotovila enkratno enakopravno predstavitev stališč vsakega od njih v obsegu in na način, ki ga bo določilo uredništvo.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

STA bo skladno z uredniško politiko objavljala strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedla izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Za plačana referendumska propagandna sporočila bo na voljo poseben servis O-STA. Referendumske oglaševalske vsebine bodo v tem servisu objavljene z navedbo naročnika. Za vse organizatorje referendumskih kampanj veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni na spletni strani https://o-sta.si/.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA. Drugi servisi in mediji imajo za spremljanje referenduma svoja pravila.