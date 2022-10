Arčon v Zagrebu o aktivnostih slovenske skupnosti na Hrvaškem

Zagreb, 26. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes mudil v Zagrebu, kjer se je sestal s predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem. Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi prioritet, ciljev in načrtov, so sporočili iz ministrovega urada. Med drugim so kot prioriteto izpostavili področje učenja slovenskega jezika.