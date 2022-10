Prejemniki letošnjih Blinčevih nagrad so Matjaž Humar, Enej Ilievski in Alojz Kodre

Ljubljana, 26. oktobra - Institut Jožef Stefan (IJS) in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani sta danes podelila četrte Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike. Nagrado za fizike na začetku kariere je prejel Matjaž Humar, za vrhunske enkratne dosežke Enej Ilievski, za življenjsko delo pa Alojz Kodre, so sporočili z IJS.