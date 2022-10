Zaposleni v Tušu za petek napovedujejo protest

Celje, 26. oktobra - Nezadovoljni z delovnimi pogoji in plačami se bodo zaposleni v trgovski družbi Tuš v petek dopoldne zbrali na protestnem shodu pred upravno stavbo podjetja v Celju. Vnovič nameravajo pozvati vodstvo, naj izpolni njihove zahteve, če se to ne bo zgodilo, so pripravljeni tudi stavkati.