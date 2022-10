Von der Leyen balkansko turnejo nadaljuje na Kosovu in v Albaniji

Priština, 27. oktobra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v okviru turneje po državah Zahodnega Balkana danes obiskala Kosovo in Albanijo. V Prištini se bo dopoldne sešla s predsednico Vjoso Osmani Sadriu in premierjem Albinom Kurtijem, popoldne pa ima v Tirani na programu srečanje z albanskim predsednikom Bajramom Begajem in premierjem Edijem Ramo.