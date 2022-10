Policisti prijeli goljufa, ki je oškodoval starejšo gospo

Nova Gorica, 26. oktobra - Ajdovski policisti so prijeli osumljenca, ki se je starejši gospe po telefonu predstavil kot kriminalist in jo tako prepričal, da je z njim odšla na banko, tam dvignila denar in mu ga izročila. Zoper 45-letnika, ki so ga v preteklosti obravnavali za ista kazniva dejanja, bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.