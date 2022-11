Tilen Klugler s štiriletnimi županskimi izkušnjami v nov mandat

Slovenj Gradec, 20. novembra - Po štirih letih vodenja Mestne občine Slovenj Gradec in razgibanih izkušnjah iz dela v javni upravi in na javnem področju 46-letni Tilen Klugler vstopa v nov županski mandat. Delo z ljudmi in za ljudi v občini mu je, kot pravi, dalo veliko novih poznanstev in širino, a hkrati prosti čas obrnilo na glavo. V županskem delu uživa, pravi.