Pogrešajo 43-letnega Uroša Burnika z Jesenic

Jesenice, 26. oktobra - Policisti iščejo 43-letnega Uroša Burnika z Jesenic. Oblečen naj bi bil v temen spodnji del trenirke in svetlejši zgornji del trenirke s kapuco, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Pogrešani, ki so ga nazadnje videli na območju Jesenic, je nosil sivo športno kapo in sive športne copate. Obstaja možnost, da ima s seboj siv nahrbtnik.