V Izoli so predstavili obnovljeni del ribiškega pristanišča

Izola, 26. oktobra - V Izoli so danes uradno odprli prenovljeni del ribiškega pristanišča. V projektu, vrednem 2,6 milijona evrov, so zvišali pomol, postavili plavajoče pomole za dostop do plovil in uredili promenado, ki je ločena od delovnega območja ribičev. Predvidoma novembra naj bi se začela še obnova južnega dela pristanišča.