Aleksander Erniša: Reformacija nam je zapustila bogato zakladnico vrednot

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 27. oktobra - Enaintrideseti oktober je dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, družbeno-politično in kulturno gibanje v 16. stoletju ter na rojstvo slovenskega knjižnega jezika. "Reformatorji so iskali odgovore na izzive tedanjega časa. Mi jih moramo tukaj in zdaj," je za STA poudaril evangeličanski duhovnik Aleksander Erniša.