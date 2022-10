Beloruski preiskovalni novinar obsojen na osem let zapora

Minsk, 26. oktobra - Sodišče v Minsku je danes preiskovalnega novinarja in urednika spletnega portala Ežednevnik Sergeja Satsuka obsodilo na osem let zapora zaradi spodbujanja sovraštva in sprejemanja podkupnin, je sporočilo belorusko združenje novinarjev. 58-letnega novinarja so beloruske oblasti po preiskavi njegovega doma in pisarne sicer prijele decembra lani.