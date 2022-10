Koprski župan Bržan za morebitni naslednji mandat obljublja nov zdravstveni dom

Koper, 26. oktobra - Aktualni koprski župan Aleš Bržan je danes predstavil program za naslednja štiri leta in Listo Aleša Bržana (LAB), ki je skupaj z Gibanjem Svoboda vložila njegovo kandidaturo za nov mandat. Kot je zatrdil na novinarski konferenci, so v štirih letih uresničili več kot 90 odstotkov programa. Obljubil je nov zdravstveni dom in dvigalo na Markovec.