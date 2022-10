Rusija tudi Kitajski in Indiji izrazila skrb glede umazane bombe

Moskva, 26. oktobra - Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes v video pogovoru s kitajskim kolegom Wei Fenghejem in kasneje še v telefonskem pogovoru z indijskim kolegom Rajnathem Singhom ponovno izrazil skrb pred možnostjo, da bi Ukrajina uporabila umazano bombo. V Kijevu sicer te navedbe odločno zavračajo in svarijo, da so nevarne.