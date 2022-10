Pred referendumom koalicijske stranke s kampanjo o pomenu javnega servisa RTVS

Ljubljana, 26. oktobra - Volivke in volivci bodo v nedeljo, 27. novembra, na referendumu med drugim odločali o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Koalicijske stranke bodo začele kampanjo, s katero želijo mobilizirati volivce in ozaveščati javnost o pomenu javnega servisa RTVS, so poudarili na ministrstvu za kulturo.