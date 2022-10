Pogrešanega 49-letnika po ugotovitvah policije do smrti zbil avto

Novo mesto, 26. oktobra - Novomeški policisti, ki so od nedelje iskali od petka pogrešanega 49-letnika iz Brezja pri Trebelnem, so tega v torek našli pri bližnjem Karteljevem. Ugotovili so, da je bil žrtev kaznivega dejanja oz. da ga je ob cesti brez pločnika v nočnih urah do smrti zbil avto, voznik pa je s kraja nesreče pobegnil. Tudi tega so odkrili in ga bodo ovadili.