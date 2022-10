Neznanca oropala nastanitveni objekt v Šempetru pri Gorici

Nova Gorica, 26. oktobra - V nastanitvenem objektu v središču Šempetra pri Gorici sta v torek okoli 22. ure zamaskirana moška izvedla oborožen rop. Na recepciji sta od uslužbenke zahtevala gotovino in svojo zahtevo podkrepila s pištolo. Po odtujitvi nekaj sto evrov gotovine, sta kraj zapustila in pobegnila proti tamkajšnji cerkvi, nato pa se je za njima izgubila vsaka sled.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, v dogodku nihče ni bil poškodovan.

Na kraj ropa so napotili več policijskih patrulj, novogoriški policisti in kriminalisti pa nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil in nujna preiskovalna dejanja.

Storilcev še niso izsledili, po prvih podatkih sta osumljenca stara okoli 30 let, visoka okoli 180 centimetrov in

sta govorila v tujem jeziku.

Policija poziva vse občane, ki bi glede ropa lahko nudili koristne informacije, da o tem obvestijo policiste policijske postaje Nova Gorica na številko 05 303 44 00, interventno številko policije 113, lahko tudi anonimno na številko 080 1200.

Policija je o kaznivem dejanju ropa, za katerega je sicer zagrožena kazen zapora od treh do petnajst let, obvestila tudi pristojne pravosodne organe v Novi Gorici, so še sporočili z uprave.