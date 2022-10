Ukrajina zaradi pomanjkanja elektrike begunce poziva, naj zimo preživijo v tujini

Kijev, 26. oktobra - Ukrajinske oblasti so v torek pozvale vse državljane Ukrajine, ki so pobegnili pred vojno, naj zaradi pomanjkljive oskrbe z električno energijo in težav pri ogrevanju zimo preživijo v tujini. Omenjeni težavi sta sicer posledica obsežnih ruskih raketnih in letalskih napadov na ukrajinsko civilno infrastrukturo.