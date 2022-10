Z belimi embalažami v spodbujanje trajnostnega vedenja pri otrocih

Ljubljana, 26. oktobra - Mercator je v sodelovanju s podjetji Atlantic Grupa, Medex, Fructal in Bambi zagnal projekt bele embalaže, v okviru katerega so izdelke priljubljenih blagovnih znamk preoblekli v spremenjene embalaže. Kot so na današnji predstavitvi poudarili snovalci projekta, je njegov cilj spodbujanje otroške ustvarjalnosti in premislek o trajnosti.