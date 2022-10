Tuji turisti v hotelih aprila in maja dnevno potrošili okoli 162 evrov

Ljubljana, 26. oktobra - Tuji turisti so aprila in maja letos za hotelsko nastanitev v Sloveniji, hrano in pijačo, prevoze po državi, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe porabili povprečno 162 evrov na osebo na dan. Povečal se je delež turistov, pri katerih razmere, povezane z epidemijo covida-19, niso vplivale na odločitev o obisku Slovenije.