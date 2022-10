Na dogodku Ljubljanske borze o primernosti vlaganj na finančne trge

Ljubljana, 26. oktobra - Razmere na finančnih trgih, ko so delniški indeksi tudi do 30 odstotkov nižje kot v začetku leta, še večji padci pa so pri obveznicah, velja izkoristiti, je na dogodku Ljubljanske borze menil borzni komentator Tomaž Okorn. Nekaj časa bo še treba potrpeti višanje obrestnih mer, je pa vseeno smiselno postopoma del prihrankov investirati, je ocenil.