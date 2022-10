V mestu Beatlov od sobote po gimnastičnih notah

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana/Liverpool, 27. oktobra - Liverpool bo od sobote dober teden gostil 51. svetovno prvenstvo v moški in ženski športni gimnastiki, prvo ekipno po letu 2019. Na Otok so odpotovali tudi štirje Slovenci, ki pa tokrat ne bodo igrali osrednjih vlog. Največ možnosti za finale ima Teja Belak na preskoku, vendar bi bila to njena prva uvrstitev med najboljših osem na svetu v karieri.