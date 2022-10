ZDA, Južna Koreja in Japonska posvarile Pjongjang glede jedrskih poskusov

Tokio, 26. oktobra - ZDA, Južna Koreja in Japonska so danes Pjongjangu sporočile, da bi morebiten nov severnokorejski jedrski poskus terjal "izjemno močan odziv brez primere". Ob tem so se države zavezale k enotnosti in krepitvi odvračanja v regiji, potem ko je Severna Koreja v zadnjih tednih izvedla več preizkusov orožja, vključno s taktičnimi jedrskimi vajami.