Predlog novele zakona o kmetijstvu v javni obravnavi

Ljubljana, 26. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo je do vključno 7. novembra v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o kmetijstvu. Ta je potrebna zaradi reforme skupne kmetijske politike EU oziroma izvajanja njenega strateškega načrta za obdobje 2023-2027, so pojasnili na ministrstvu. Komentarje in predloge je možno podati preko spletne strani e-demokracija.