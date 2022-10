Do konca tekme LP Dinamo - Milan aretiranih 14 navijačev

Zagreb, 26. oktobra - Na sinočnji tekmi nogometne lige prvakov med zagrebškim Dinamom in Milanom (0:4) na Maksimirju je imela nekaj dela tudi hrvaška policija, poroča tiskovna agencija Hina. Z ministrstva za notranje zadeve (MUP) so sporočili, da so do konca tekme aretirali 14 navijačev, od tega štiri domače ter deset italijanskih.