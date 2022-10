Kopitarjevi kralji do zmage nad Tampo

Los Angeles, 26. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani gostili Tampo Bay Lightning in slavili zmago s 4:2. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri četrtem zadetku kraljev v zadnji tretjini, ko je bil uspešen Adrian Kempe, ki je prišel do petega gola v sezoni.