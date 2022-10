V Severno Ameriko od plavalcev le Tjaša Pintar

Ljubljana, 26. oktobra - Toronto in Indianapolis sta naslednji postaji plavalcev za svetovni pokal. Slovenske barve bo na obeh prizoriščih zastopala Tjaša Pintar, ki je prijavljena v disciplinah 50 m prosto, 100 m prosto, 200 m prosto, 100 m mešano in 200 m mešano, so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.