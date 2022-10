Vreme: Deloma sončno z dopoldansko meglo

Ljubljana, 26. oktobra - Danes bo sprva zmerno oblačno in po nižinah marsikje megleno. Sredi dneva in popoldne bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad južno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Čez srednjo Evropo se pomika manjša višinska dolina, ki z jugozahodnikom prehodno vpliva na vreme pri nas s povečano oblačnostjo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno, sprva ponekod pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno. V Alpah ni izključena kakšna ploha. V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.