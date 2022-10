Azijske borze v plusu

Tokio, 26. oktobra - Azijske borze so se danes obarvale v zeleno, precej so pridobile delnice na kitajskih trgih, kjer je prišlo do korekcije po dveh dneh velikih padcev. Vlagatelji so sledili predvsem torkovim trendom na ameriškem Wall Streetu. Iz ZDA prihajajo nova znamenja upočasnjevanja rasti gospodarstva, dolar je glede na košarico valut občutno izgubil.