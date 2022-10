Microsoft z dobičkom in prihodki presegel pričakovanja

New York, 26. oktobra - Ameriško računalniško podjetje Microsoft je v tretjem četrtletju koledarskega leta, ki je njegovo prvo poslovno četrtletje, z dobičkom in prihodki presegel pričakovanja analitikov. Prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem lani narasli za 11 odstotkov na 50,12 milijarde dolarjev, dobiček pa je padel za 14 odstotkov na 17,56 milijarde dolarjev.