Združeni narodi svarijo pred naraščanjem primerov kolere na Haitiju

New York, 26. oktobra - Koordinatorka za humanitarne zadeve ZN na Haitiju Ulrika Richardson je v torek opozorila, da na Haitiju še naprej narašča število okužb s kolero in je potrebno hitro posredovanje za zajezitev izbruha. Od minulega četrtka do nedelja je število okužb naraslo s 1000 na skoraj 2000, doslej pa je umrlo 40 oseb.