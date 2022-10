V ligi prvakov znanih še šest udeležencev osmine finala

Ljubljana, 25. oktobra - Po torkovih tekmah nogometne lige prvakov je znanih še šest udeležencev osmine finala. Napoliju in Bayernu, ki sta si izločilne boje zagotovila že po štirih tekmah, so se pridružili Chelsea, branilec naslova Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris St. Germain in Benfica.