Prvi poraz Šeškovega Salzburga, Chelsea že v izločilnih bojih

Ljubljana, 25. oktobra - Nogometaši Chelseaja so si že zagotovili nastop v izločilnih bojih lige prvakov. To so si v skupini E zagotovili z zmago 2:1 v Salzburgu, kjer je ekipa slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška, ki je igral od 61. minute, po 40 domačih tekmah v vseh tekmovanjih izgubila, izgubila pa je tudi prvo tekmo v letošnji ligi prvakov.