Fotografska razstava Kali traš - Črna usoda posvečena romskim žrtvam holokavsta

Ljubljana, 26. oktobra - Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe bo danes v Španskih borcih v Ljubljani odprlo fotografsko razstavo Kali traš - Črna usoda. Posvečena je žrtvam holokavsta med drugo svetovno vojno in ozaveščanju o diskriminaciji. Razstava je delo mladih Romov, mladih drugih manjšin in večinskega prebivalstva.