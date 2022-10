Javna razgrnitev okoljskega poročila za načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti

Ljubljana, 25. oktobra - Okoljsko ministrstvo je danes začelo javno razgrnitev okoljskega poročila za načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Trajala bo do 25. novembra, v tem času bodo izvedli tudi javno obravnavo načrta in okoljskega poročila skupaj z dodatkom. Kdaj, bodo še sporočili.