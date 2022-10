Žalovanje otrok in pogovor o smrti z otroki

Ljubljana, 25. oktobra - V Slovenskem društvu Hospic so v zadnjih letih veliko v stiku z žalujočimi otroki, tudi s starši in vzgojitelji oz. učitelji, ki opažajo žalujoče otroke v vzgojno varstvenih ustanovah po vsej Sloveniji. V pomoč pri odpiranju pogovorov o minevanju, življenju in smrti ter o žalovanju predvsem za majhne otroke so lahko knjige, so sporočili.