Zaradi odstopa od pogodbe za postavitev ograje na meji izvajalec škodo ocenjuje na 1,8 milijona evrov

Ljubljana, 25. oktobra - Družba Maxi Bau in njen podizvajalec Legi-SGS sta zaradi odločitve ministrstva za notranje zadeve, da opusti postavitev ograje na meji s Hrvaško, utrpela škodo v višini najmanj 1,8 milijona evrov, so danes povedali predstavniki obeh podjetij. Dodali so, da naročnik na plačilo škode ne pristaja. Ministrstvo je vse njihove očitke zavrnilo.