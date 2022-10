Kongres Gibanja Svoboda v znamenju združitve z LMŠ in SAB še pred lokalnimi volitvami

Ljubljana, 25. oktobra - Po že uradni združitvi z iz parlamenta izpadlima LMŠ in SAB se bo še pred lokalnimi volitvami, in sicer 12. novembra v Mariboru sestal kongres stranke Gibanja Svoboda. To bo tako zadnji korak združevanja Gibanja Svoboda s strankama nekdanjih premierjev, Marjana Šarca in Alenke Bratušek, ki bo potekal tudi v duhu krepitve terenske mreže.