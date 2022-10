Vodja WTO pozvala k prenovi trgovinskih pravil v kmetijstvu

Ženeva, 25. oktobra - Generalna sekretarka Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala si želi prenove trgovinskih pravil s področja kmetijstva, ki so nedotaknjena že 20 let, so sporočili iz WTO. Prenova pravil je nujna zaradi podnebnih sprememb in rasti svetoven populacije, kar sproža zaskrbljenost glede prehranske varnosti, meni Okonjo-Iweala.