Na začetku pogajanj z vsemi zdravniškimi reprezentativnimi sindikati vlada predstavila svoj predlog

Ljubljana, 25. oktobra - Vlada in reprezentativni sindikati so začeli pogajanja o kolektivni pogodbi za zdravnike. Do danes predstavljenega vladnega predloga se bodo sindikati opredelili v dveh tednih, ko bodo tudi ponovni sedli za pogajalsko mizo. Podrobnosti sicer ne razkrivajo, po besedah ministra Danijela Bešiča Loredana pa povišanj plač letos ni pričakovati.