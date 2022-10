Krimska platforma Rusijo pozvala, naj se umakne iz Ukrajine

Zagreb, 25. oktobra - Udeleženci vrha prve parlamentarne Krimske platforme v Zagrebu so danes v skupni deklaraciji potrdili, da spoštujejo mednarodno priznane meje Ukrajine, ter obsodili nezakonite aneksije in Rusiji poslali sporočilo, naj se umakne iz Ukrajine in konča vojno, je po koncu vrha sporočil predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković.