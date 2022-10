Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o mielodisplastičnem sindromu opozorila na pomen prepoznavanja znakov in simptomov

Ljubljana, 25. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu ozaveščanja o mielodisplastičnem sindromu (MDS), redki obliki krvnega raka, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo opozarja na pomen prepoznavanja neznačilnih znakov in simptomov za zgodnejše odkrivanje MDS in posledično boljše izide zdravljenja, so sporočili iz združenja.