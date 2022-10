Pahor ob dnevu suverenosti zaželel mirno in varno prihodnost

Ljubljana, 25. oktobra - Ob državnem prazniku dneva suverenosti je predsednik republike Borut Pahor v predsedniški palači priredil dan odprtih vrat in vročil državna odlikovanja. Dejal je, da je pridobitev suverenosti za državo velik dogodek in da nikoli ne smemo pozabiti enotnosti, ki je takrat prevevala narod. Ob tem je vsem zaželel mirno in varno prihodnost.