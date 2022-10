Celjski policisti denarno oglobili voznika zaradi prekomerno naloženega tovora

Celje, 25. oktobra - Celjski policisti so v ponedeljek na območju Mozirja med kontrolo tovornega vozila zanj odredili tudi tehtanje ter ugotovili, da je bila v konkretnem primeru močno presežena skupna masa, največja dovoljena masa ter osna obremenitev tovornega avtomobila. Zato so voznika oglobili v višini 3000 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.