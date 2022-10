Pri varuhu opažajo še veliko izzivov pri zagotavljanju pravic otrok

Maribor, 25. oktobra - Pri varuhu človekovih pravic v praksi opažajo še veliko izzivov, da bodo vsakemu otroku v Sloveniji njegove pravice tudi dejansko zagotovljene. Pomembno vlogo pri tem ima tudi država, ki je dolžna skrbeti za dobrobit otrok in ščititi dostojanstvo posameznega otroka in mladostnika, so po posvetu v Mariboru v sporočilu za javnost zapisali pri Varuhu.