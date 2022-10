Adidas zaradi antisemitskih izpadov pokazal vrata Kanyeju Westu

Berlin, 25. oktobra - Nemški proizvajalec športnih oblačil in opreme Adidas je prekinil sodelovanje z glasbenikom Kanyejem Westom. Za ta korak se je odločil zaradi vrste raperjevih antisemitskih izpadov. Zadnji Westovi komentarji so bili "nesprejemljivi, sovražni in nevarni", so poudarili v podjetju.